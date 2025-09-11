Italiani e souvenir delle vacanze: ecco i più gettonati

PREFERENZE GENERAZIONALI - La selezione del souvenir di viaggio ideale non è una scienza esatta, ma un rito personale che segue gusti, attitudini e tendenze generazionali. Secondo i dati di eDreams, in Italia i giovani sono i più fedeli alle proprie collezioni: per il 79% della Gen Z è un’abitudine ben consolidata, se non irrinunciabile, mentre gli over 65 prediligono acquisti saltuari o rari (48%). A condizionare la scelta sono soprattutto gli interessi personali, ma superati i 65 anni prevalgono gli acquisti d’impulso (42%). Tra gli altri fattori, la Gen Z è la più incline a lasciarsi influenzare dai social media (18%), mentre i 35-44enni seguono i consigli delle guide locali (18%). E se entrambe le metà del cielo tendono a far prevalere gusti e passioni personali, gli uomini si fanno guidare più spesso delle viaggiatrici dall’impulso (36%) e dai suggerimenti degli esperti (18%).



I GRANDI CLASSICI - Nella scelta del ricordo di viaggio perfetto, sembra poi che gli italiani non sappiano resistere al fascino dei grandi classici come t-shirt e calamite: prima fra tutte la Gen Z (61%), che mostra curiosità anche nei confronti degli oggetti più insoliti (24%). Tra le altre categorie emerge una forte passione per le fotografie e i diari di viaggio, sentita soprattutto dagli over 65 (51%), e per i souvenir enogastronomici, prediletti dai 35-44enni (44%), mentre i 25-34enni sono i più inclini a collezionare bambole, opere d’arte o artigianato locale (35%). Fra uomini e donne, queste ultime mostrano una preferenza verso i tradizionali souvenir (54%) le fotografie di viaggio (54%) e i prodotti alimentari (42%) rispetto ai viaggiatori maschi (50%, 40%. 30%).