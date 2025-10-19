Colpo al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone? Ecco quanto valgono al mercato nero

Nel silenzio ufficiale degli inquirenti e del museo, l'attenzione si concentra su una sezione in particolare: quella dedicata ai cosiddetti "gioielli della Corona". La collezione ospitata dal Louvre comprende numerosi pezzi legati alla storia imperiale francese, tra cui ornamenti che avrebbero fatto parte del corredo personale di Napoleone Bonaparte o dei suoi familiari. Secondo fonti giornalistiche francesi, durante il blitz i ladri avrebbero agito con precisione, frantumando teche di vetro blindato e selezionando oggetti ben identificati. Nonostante non sia stato divulgato l'elenco ufficiale degli oggetti sottratti, si ipotizza che i malviventi possano aver mirato a gemme antiche, spille imperiali e collane contenenti pietre preziose incastonate in oro.

L'espressione "gioielli di Napoleone", circolata nelle prime ore dopo l'assalto, potrebbe riferirsi ad alcuni dei pezzi più emblematici della collezione, tra cui è celebre il diamante "Le Régent", custodito nel Louvre dal 1887. Tuttavia, non vi è al momento conferma ufficiale che proprio quel diamante sia stato tra gli oggetti rubati. Le autorità non escludono che si tratti di gioielli "minori" in termini di notorietà, ma di grande valore sul mercato dell'arte.