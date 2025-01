Rivoluzione al Louvre, Macron: "La Gioconda avrà uno spazio speciale con biglietto proprio e accesso separato"

La Gioconda dunque sarà spostata in un'area speciale "accessibile indipendentemente dal resto del museo", che richiederà un proprio biglietto d'ingresso. L'obiettivo del nuovo Louvre, ''ripensato, restaurato ed ingrandito'', è quello di accogliere 12 milioni di visitatori annuali entro il 2031, contro i 9 milioni attuali. Macron ha evocato, tra l'altro, una diversificazione delle tariffe, con un biglietto più caro per i visitatori "non europei" già dal 2026.