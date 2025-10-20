Furto al Louvre, i gioielli di Napoleone che fine faranno? Ecco le ipotesi e il precedente di Dresda

Il furto è avvenuto nella mattina del 19 ottobre 2025 all'interno della Galleria d'Apollon del Louvre di Parigi, un luogo iconico che ospita parte della collezione imperiale. Nove gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte e Giuseppina, tra cui una tiara, una collana e una spilla, sono stati sottratti in pochi minuti da un gruppo composto da almeno quattro persone. Due di loro si sono introdotti nel museo travestiti da operai, mentre altri due attendevano a bordo di uno scooter nei pressi della Senna. Utilizzando un montacarichi e attrezzi da taglio ad alta precisione, i ladri hanno forzato una finestra e frantumato le vetrine protettive senza far scattare allarmi. Le autorità francesi hanno definito l'operazione "altamente professionale e pianificata".