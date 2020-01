Furto miliardario di gioielli a Dresda, c'è un giallo nel giallo: "La refurtiva è in vendita sul dark web"

Si tinge di un nuovo mistero quello che sarà ricordato come il furto di gioielli più clamoroso dal dopoguerra . Parte dei preziosi sottratti lo scorso novembre al castello di Dresda, in Germania, è stata messa in vendita on line, sul cosiddetto dark-web. Due oggetti (tra quelli più pregiati) sarebbero stati intercettati su una rete invisibile composta da gruppi chiusi, nella quale gli utenti si connettono esclusivamente con persone di cui si fidano.

Una società israeliana che sta indagando sullla rapina è riuscita ad entrare in contatto fingendosi un potenziale acquirente e ha ricevuto tutte le informazioni relative in diverse mail per i due pezzi "unici" appartenenenti al tesoro di Dresda è stato chiesto l'equivalente di 9 milioni di euro, pagamento da effettuare rigorosamente in bitcoin. In vendita l'opera "aquila bianca" (preziosa medaglia a forma di stella) e il bianco sassone, diamante da 50 carati, che appartenne al principe "Augusto il forte", proprio come gli altri tesori trafugati dalla sua dimora, l'imponente castello di Dresda appunto.



Naturalmente tutte le mail sono finite nelle mani degli inquirenti tedeschi. quello che gli investigatori temono è che i ladri provino a smembrare preziosi allo scopo di venderli su mercati illegali con maggiore probabilità di successo.



Il leggendario colpo risale al 25 novembre scorso, quando due malviventi (probabilmente assistiti da complici) riuscirono ad intrufolarsi nella stanza dei tesori attraverso una piccola finestra e a distruggere con un'ascia la vetrina che proteggeva i gioielli più belli tra quelli della cosiddetta "volta verde" del palazzo. A dicembre un misterioso mecenate aveva offerto (attraverso un suo rappresentante) 1 milione e 300mila euro a chi avesse restituito il tesoro sottratto.