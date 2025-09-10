Larry Ellison "detronizza" Elon Musk: è lui l'uomo più ricco del mondo

Ellison è co-fondatore della società di cloud computing e software Oracle, e ora anche suo presidente e direttore tecnico. Il suo patrimonio è salito a 393 miliardi di dollari dopo che Oracle ha pubblicato risultati trimestrali superiori alle aspettative e ha dichiarato che ci sarà un'ulteriore crescita nei prossimi quattro anni, portando le azioni della società a guadagnare oltre il 40% sul mercato di Wall Street. A incidere il forte aumento di domanda da parte dei clienti AI: la società ha infatti annunciato di aver già firmato contratti per 450 miliardi di dollari derivanti dai servizi cloud e da accordi multimiliardari siglati con grandi aziende come Nvidia e OpenAI. Un danno (e pure una beffa) per Musk, che non solo co-fondò OpenAi nel 2015 ma ha anche tentato di acquistarla, senza successo, a febbraio, e che da anni è in pessimi rapporti con l'attuale numero uno Sam Altman.