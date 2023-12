I paperoni mondiali si sono arricchiti nel 2023, Musk è il numero uno

Tgcom24

Il miliardario che ha fatto meglio di tutti, insomma, è stato ancora una volta Elon Musk. La fortuna del patron di Tesla è aumentata di 95,4 miliardi nonostante le critiche a X, la sua piattaforma social (ex Twitter). Ultime in ordine temporale le accuse di antisemitismo nel mezzo della guerra fra Israele e Hamas e che hanno causato una nuova fuga degli inserzionisti dal network, che Musk continua a cambiare per coronare il suo sogno di creare la piattaforma per tutto X.

Da Bezos a Zuckerberg: chi sono gli altri più ricchi del mondo Anche Jeff Bezos non è stato certo a guardare. Il fondatore di Amazon ha visto la sua fortuna salire di oltre 70 miliardi di dollari in un testa a testa con Arnault per il secondo posto nella classifica dei più ricchi al mondo. Anche per Mark Zuckerberg il 2023 è stato positivo: il fondatore di Facebook si è infatti arricchito di circa 80 miliardi di dollari. L'anno che si sta per chiudere segna anche l'ascesa dell'ereditiera di L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, diventata la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), affermandosi come la dodicesima persona più ricca del mondo.