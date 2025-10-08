Maurizio Landini rilancia la patrimoniale: "Ci sia un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze"

La Cgil di Maurizio Landini non molla la presa e, in attesa di incontrare il governo sulla Manovra venerdì, rilancia la manifestazione già annunciata per il 25 ottobre a Roma, avanzando, tra le altre proposte, una "patrimoniale" per i redditi sopra i 2 milioni di euro. "È possibile introdurre un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze. Una proposta che avanzeremo anche all'incontro di venerdì a Palazzo Chigi", ha affermato Landini, ipotizzando "un'aliquota pari all'1,3% su 500mila contribuenti sopra i 2 milioni di euro: il gettito addizionale sarebbe di 26 miliardi".