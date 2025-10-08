Logo Tgcom24
venerdì l'incontro con il governo

Maurizio Landini rilancia la patrimoniale: "Ci sia un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze"

Con "un'aliquota pari all'1,3% su 500mila contribuenti sopra i 2 milioni di euro" ci sarebbe un gettito "di 23 miliardi", osserva il leader della Cgil

08 Ott 2025 - 16:08
© Ansa

La Cgil di Maurizio Landini non molla la presa e, in attesa di incontrare il governo sulla Manovra venerdì, rilancia la manifestazione già annunciata per il 25 ottobre a Roma, avanzando, tra le altre proposte, una "patrimoniale" per i redditi sopra i 2 milioni di euro. "È possibile introdurre un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze. Una proposta che avanzeremo anche all'incontro di venerdì a Palazzo Chigi", ha affermato Landini, ipotizzando "un'aliquota pari all'1,3% su 500mila contribuenti sopra i 2 milioni di euro: il gettito addizionale sarebbe di 26 miliardi".

