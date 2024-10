"Approveremo una Manovra che richiederà sacrifici da tutti". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, spiegando che verranno tassati "i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l'intero Paese deve sostenere, ovvero individui ma anche società piccole, medie e grandi". "Ci sarà una chiamata di contribuzione per tutti, non semplicemente per le banche", ha quindi ricordato il ministro.