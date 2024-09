Al via il "cantiere Manovra", interventi da 25 miliardi di euro

L'obiettivo principale è quello di confermare le misure già in vigore nel 2024 e, se possibile, aggiungere risorse per alleggerire il carico fiscale che grava in particolare sul ceto medio. Secondo le prime stime, l'impianto complessivo del provvedimento economico principale del governo dovrebbe valere non meno di 25 miliardi di euro. "La prossima legge confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono" è quanto ha ribadito con una nota congiunta la coalizione di centrodestra dopo il vertice di venerdì scorso, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.