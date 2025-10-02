Logo Tgcom24
aggiornamento del quadro macroeconomic

Consiglio dei ministri: via libera al Documento programmatico di finanza pubblica

02 Ott 2025 - 20:22
© Ansa

© Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica, che sostituisce la Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanze) contiene l'aggiornamento del quadro macroeconomico.

