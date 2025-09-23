Logo Tgcom24
Documento di finanza, prime stime: Pil tendenziale 2025 a +0,5%,+0,7% nel 2026

23 Set 2025 - 23:33
soldi euro © Ansa

L'economia del nostro Paese registrerà, secondo le stime del governo, una crescita tendenziale dello 0,5% quest'anno e dello 0,7% nel 2026. Sono queste le prime indicazioni che emergono dalle stime provvisorie del Pil contenute nel Dpfp, il Documento di programmazione di finanza pubblica. Il testo sarà inviato in Parlamento il 2 ottobre e delineerà i principali indicatori economici per l'Italia. I dati parlano di un andamento economico in lieve contrazione per il 2025, rispetto alle previsioni, e di un lieve miglioramento per il prossimo. 

