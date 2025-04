Def, via libera del Cdm al nuovo documento sui conti pubblici | Giorgetti: "Pil allo 0,6% nel 2025, allo 0,8% nel 2026 e nel 2027"

Aumentare le spese militari oltre il 2% già previsto "implicherà fare delle scelte che in questo momento non si ritiene di adottare" e comunque si dovrà esprimere il Parlamento "perché si dovrà andare in procedura di scostamento", ha quindi affermato Giorgetti. "La spesa per la Difesa in questo momento mantiene l'originario andamento. Noi riteniamo in base ai nostri criteri che sia in linea con la richiesta del 2% più volte ribadita. Aumentarne l'incidenza sul Pil come richiesto dalla Commissione Ue e dalla Nato implicherà fare delle scelte che in questo momento non si ritiene di adottare e che saranno fatte nei tempi dovuti. Sapete che c'è la richiesta di invocare l'adozione della clausola nazionale di eccezione entro fine di aprile. Quindi probabilmente in sede di risoluzione il Parlamento si dovrà esprimere perché si dovrà andare in procedura di scostamento".