Bot all'asta il 10 aprile, un'alternativa alla volatilità delle Borse

I nuovi Bot messi all'asta avranno data di emissione 14 aprile, data in cui è previsto il pagamento del sottoscrittore. Arriveranno a scadenza il 14 aprile 2026. Venerdì 11 aprile è prevista la consueta asta supplementare riservata agli "Specialisti in titoli di Stato" per un ammontare fino al 10 per cento dell’importo assegnato all’asta ordinaria del 10 aprile. In totale, perciò, il Tesoro potrà raccogliere fino a 9,35 miliardi di euro. Sempre il 14 aprile, inoltre, arrivano a scadenza altri Bot annuali per 9,925 miliardi. Il ministero del Tesoro prevede, dunque, che la domanda per i nuovi Bot sarà assorbita dal rinnovo degli investimenti in scadenza. Potrebbe anche accadere che le richieste siano superiori, proprio per le montagne russe sulle quali hanno viaggiato le Borse negli ultimi giorni e per la possibile scarsa propensione al rischio degli investitori in questo frangente.