Sulla carta d'identità torna la dicitura "genitore 1-2" al posto di "padre" e "madre"

"La Cassazione ha messo fine a una forma di bullismo di Stato perpetrata per anni da Salvini, che impose 'padre' e 'madre', e da Meloni che ne ha fatto oggetto della sua propaganda politica. Anni passati a seminare odio contro qualsiasi famiglia fosse differente da un presunto modello di 'famiglia tradizionale' in cui non rientrano neanche le loro, di famiglie. Anni passati a rendere la vita impossibile a centinaia di bambini a cui lo Stato ha riconosciuto due mamme o due papà per il semplice gusto di farlo. La Cassazione scrive nero su bianco che tutto questo è 'irragionevole e discriminatorio'. Ora se ne facciano una ragione: esistono tanti tipi di famiglie e i documenti non possono ignorarlo". E' il commento di Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.