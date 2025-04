Donare gli organi, sulla carta d'identità il 60% dice "sì" ma salgono i "no"

In questo momento nel Sistema informativo trapianti sono depositate 22,3 milioni di dichiarazioni: 15,5 milioni di consensi e 6,8 milioni di opposizioni. "Soprattutto in alcune fasce d'età - spiega direttore del Cnt, Giuseppe Feltrin - tante persone faticano a dichiarare la propria volontà di donare mentre rinnovano il documento e finiscono per registrare un 'no' che, pur revocabile, potrebbe in futuro rischiare di condizionare in negativo la nostra capacità di trovare organi compatibili per i tantissimi pazienti in attesa di trapianto".