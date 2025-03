Roma, donna morta dopo una liposuzione: indagati il chirurgo e due medici

A quanto ricostruito finora, dopo l'operazione di chirurgia estetica effettuata lo scorso 6 marzo, Simonetta ha iniziato ad accusare i primi dolori. Inizialmente avrebbe pensato al normale decorso post operatorio, però con il passare dei giorni la situazione peggiorava e così ha deciso di recarsi all'ospedale di Pomezia. Qui sarebbe stata dimessa con una terapia ma le sue condizioni non miglioravano, anzi. La donna si sentiva sempre peggio e il 14 marzo è stata ricoverata al Grassi di Ostia. Il cuore di Simonetta si è fermato martedì scorso dopo quattro giorni in coma vegetativo presumibilmente per complicazioni legate all'operazione di chirurgia estetica. La salma è stata quindi trasferita al policlinico Tor Vergata per l'esame autoptico, effettuato nei giorni scorsi e di cui si attendono adesso i risultati.