Al via il congresso della Lega a Firenze, Salvini candidato unico

I posti in palio per il Consiglio federale sono 22, mentre sono state depositate 36 candidature. In ballo non risultano big del partito. Di sicuro correrà Simone Pillon, ex senatore cattolico, uno degli organizzatori dei "Family day" e noto per le sue battaglie anti-aborto, maternità surrogata e il ddl Zan. Tra i lombardi risultano candidati Fabrizio Cecchetti (ex Radio Padania), Luca Toccalini (coordinatore giovani e deputato), Silvia Sardone (europarlamentare e seconda, per preferenze, a Roberto Vannacci alle ultime Europee) e Simone Bossi (ex senatore e segretario provinciale a Cremona). Tra i veneti si fa il nome di Mara Bizzotto (oggi numero due al Senato) ed Erik Pretto.