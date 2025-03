Telefonata Salvini-Vance, Tajani risponde a Durigon: "Non mi sento in difficoltà" | Schlein: "Il governo non sta più in piedi"

L'attacco di Claudio Durigon era arrivato in coda alle discussioni seguite alla telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente Usa JD Vance. "Tajani è in una posizione un po' difficile, per questo credo che sia utile se si facesse aiutare", aveva detto il vice segretario della Lega in risposta al ministro degli Esteri, secondo cui a dettare la linea sulle vicende internazionali dovrebbero essere lui e il premier. "Non mi sento in difficoltà, lo giudicheranno gli elettori", ha risposto Antonio Tajani. Mentre la segretaria del Pd Elly Schlein rincara la dose: "Il governo non sta più in piedi".