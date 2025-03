Primo trapianto incrociato Italia-Spagna, salva il marito "condividendo" il rene con un estraneo: premiata come Donna dell'anno

Nel 2015 il marito Fabio viene sottoposto a dialisi per un problema ai reni. E lei subito dà la sua disponibilità a donargli un rene per regalargli una vita normale. Ma i due non sono compatibili. Ecco allora che Patrizia mette in moto la sua "macchina della solidarietà" per realizzare la "donazione incrociata". La coppia entra infatti in un programma di "crossover": si cercano altre coppie donatore-riceventi incompatibili tra loro per trovare la combinazione giusta. Ci vogliono otto anni prima che il software rintracci la coppia che fa per loro, per Patrizia e Fabio.