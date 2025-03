Roccella a Tgcom24: "Festeggiamo la donna con una legge che cambia la cultura"

Non penso che serva, non abbiamo bisogno di una legge per promuovere le donne. Penso che possiamo cambiare le cose modificando il clima culturale e con una volontà politica. Non abbiamo bisogno di norme tipo le quote. Del resto abbiamo per la prima volta un ragioniere dello Stato donna, il nostro presidente del Consiglio, in un luogo di vero potere che è sempre stato un luogo maschile. C'è un governo a guida femminile che ha a cuore tutto questo e lo stiamo dimostrando giorno per giorno.