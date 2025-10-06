Manovra, il governo studia un nuovo taglio Irpef per il ceto medio

Intenzione del governo è di estendere la misura anche ai redditi superiori a 50mila euro, a differenza di quanto ipotizzato inizialmentedi Marco Onnembo
Dopo l’approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica, l’esecutivo sta valutando la possibilità di ridurre l’Irpef dal 35 al 33 per cento per supportare il ceto medio. Intenzione del governo è di estendere la misura anche ai redditi superiori a 50mila euro, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente di limitare la misura solo per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro.
Commenti (0)