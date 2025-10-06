Logo Tgcom24
Manovra, il governo studia un nuovo taglio Irpef per il ceto medio

Intenzione del governo è di estendere la misura anche ai redditi superiori a 50mila euro, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente

di Marco Onnembo
06 Ott 2025 - 12:25
01:17 

Dopo l’approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica, l’esecutivo sta valutando la possibilità di ridurre l’Irpef dal 35 al 33 per cento per supportare il ceto medio. Intenzione del governo è di estendere la misura anche ai redditi superiori a 50mila euro, a differenza di quanto ipotizzato inizialmente di limitare la misura solo per i redditi compresi tra 28 e 50mila euro.

