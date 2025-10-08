Bankitalia avverte il governo: "Prudenza sui conti, meno misure spot nella manovra"

La Banca d'Italia invita il governo alla prudenza sui conti pubblici e a garantire coperture certe nella prossima legge di bilancio. In audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), il capo del Dipartimento Economia e Statistica di via Nazionale, Andrea Brandolini, ha sottolineato che "gli interventi di copertura dovranno essere certi" e che sarebbe "opportuno limitare gli incrementi di spesa o le riduzioni di entrate di natura temporanea". Misure di questo tipo, ha spiegato, "hanno effetti solo transitori sulla domanda, aumentano il debito e risultano spesso difficili da rimuovere". Un messaggio che arriva mentre il governo è impegnato nella definizione della manovra 2026 e che si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita moderata e da molteplici fattori di incertezza internazionale.