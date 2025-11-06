Tesla, azionisti approvano compenso da 1.000 miliardi per Elon Musk

Gli azionisti del gruppo Tesla, riuniti in assemblea generale ad Austin (Texas), dove si trova la sede della società, hanno approvato con oltre il 75% dei voti il nuovo piano di remunerazione del Ceo, Elon Musk. Lo ha annunciato un responsabile del gruppo. Questo "pacchetto retributivo", della durata di dieci anni, è costituito da dodici tranche che fissano soglie finanziarie e operative che, al verificarsi di determinate condizioni, permettono l'assegnazione di azioni del gruppo all'uomo più ricco del mondo. In questo modo, Musk potrebbe percepire oltre 1.000 miliardi di dollari se raggiungesse questi obiettivi.