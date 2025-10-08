Chi è Dieter Schwarz, l'uomo più ricco della Germania grazie all'impero Lidl

La storia di Dieter Schwarz è quella di un visionario che ha capito prima degli altri il potenziale dei discount. Partendo dal negozio del padre, ha costruito un impero che oggi sfida i giganti mondiali della distribuzione. E tutto questo rimanendo nell'ombra, lontano dalle luci della ribalta. Perché, come dice il detto tedesco, "chi lavora bene non ha bisogno di apparire".