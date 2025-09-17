Francesca Bellettini, la "donna da un miliardo di dollari" chiamata a risollevare i conti di Gucci

Per Gucci si tratta di un cambio repentino, anche se nell'aria come quello che a febbraio ha portato all'avvicendamento tra Sabato De Sarno e Demna alla guida creativa della maison del lusso fiorentino. "In questo momento cruciale, intendo costruire un'organizzazione più snella e chiara, con i migliori talenti alla guida delle nostre maison", ha detto de Meo. "A Gucci, in qualità di brand di punta del nostro gruppo, deve essere riservata la massima attenzione, e Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l'eccellenza nell'esecuzione necessarie per riportare il marchio al livello che merita", ha aggiunto. "Sono veramente onorata di assumere la diretta responsabilità di Gucci, una delle maison di lusso più iconiche al mondo", ha affermato Bellettini dopo la nomina. "Sono entusiasta di lavorare sotto la guida di Luca de Meo, la cui visione innovativa e dirompente ci ispira a superare ogni confine. Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida insieme a tutto il team di Gucci e al fianco di Demna, del quale ho sempre ammirato la creatività", ha sottolineato la nuova Ceo.