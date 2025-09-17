Robert Redford, ecco a quanto ammonta e a chi andrà il patrimonio

Dalla stampa americana sono arrivate le prime indiscrezioni sull'eredità - patrimoniale e culturale - di Robert Redford. L'attore di capolavori che vanno da "La Stangata" a "La mia Africa" ha avviato diversi progetti nel corso della carriera, tra cui il Sundance Film Festival nel 1990. La celebrità ha espressamente richiesto la continuità di queste iniziative, che passeranno nelle mani degli eredi e dei fiduciari. Il suo patrimonio si aggirerebbe attorno ai 200 milioni di dollari ed è composto da immobili di pregio, diritti cinematografici, investimenti in arte e sostenibilità ambientale, oltre a una rete di fondazioni e progetti no-profit.

