Robert Redford, non solo cinema: il suo attivismo per l'ambiente e la politica

La causa che più di tutte ha segnato la vita di Redford è quella ambientalista. Per oltre cinquant'anni ha collaborato con il Natural Resources Defense Council, si è battuto contro trivellazioni e inquinamento e ha promosso attivamente lo sviluppo delle energie rinnovabili. È stato uno dei primi attori hollywoodiani a parlare pubblicamente di cambiamenti climatici, ben prima che diventasse un tema centrale nel dibattito politico. Con il Sundance Institute, fondato nel 1981, non ha solo lanciato carriere cinematografiche, ma ha anche creato uno spazio di confronto culturale sulle emergenze globali, dando visibilità a film indipendenti che trattano di diritti umani e tutela della natura.