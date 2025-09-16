Robert Redford, tra amori e tragedie familiari: i figli morti, i flirt dietro le quinte e chi sono le sue uniche due donne ufficiali

Robert Redford è stato per decenni l’incarnazione del fascino hollywoodiano, ma la sua vita privata racconta un percorso segnato da grandi dolori. L’attore e regista, morto a 89 anni, aveva costruito una carriera luminosa che lo ha reso icona mondiale. Dietro l’immagine del divo, però, si celava un uomo che ha affrontato tragedie familiari che lo hanno profondamente segnato.