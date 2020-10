Robert Redford in lutto: è morto il figlio James

Afp

E' morto a 58 anni James Redford, figlio maggiore di Robert Redford, dopo due anni di lotta al cancro. Lo ha annunciato via Twitter la moglie del divo, Kyle, con un post pieno d'amore: "Jamie è morto oggi. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni".