A bordo di Suzuki Vitara Hybrid

L’ultima generazione di Suzuki Vitara si rinnova dentro e fuori. Frontale e paraurti con un design inedito, su cui spicca una elegante griglia con finiture Piano Black e fari full LED, per dare alla vettura una presenza scenica esclusiva. Un aspetto robusto e moderno si riflette anche nell’abitacolo che accoglie un sistema di infotainment con display da 9 pollici chiaro e intuitivo - ad alta definizione - grazie al quale è possibile controllare e gestire le info e le impostazioni della vettura e collegare il proprio smartphone in modalità wireless, per rimanere sempre connessi con il proprio mondo.