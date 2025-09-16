A bordo di Suzuki Vitara Hybrid

© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Pioniere del fuoristrada, stile inconfondibile: un modello iconico per Suzuki, che conquista appassionati dal 1988
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
L’ultima evoluzione di un’auto che, già alla fine degli anni ’80, contribuì a creare il segmento dei SUV, che nel corso degli anni ha saputo sempre stare al passo coi tempi.
Dici Vitara e pensi subito all’off-road che Suzuki ha saputo trasformare da un fuoristrada duro e puro, a un veicolo adatto all’uso quotidiano. Da guidare comodamente, nella vita di tutti i giorni!
L’ultima generazione di Suzuki Vitara si rinnova dentro e fuori. Frontale e paraurti con un design inedito, su cui spicca una elegante griglia con finiture Piano Black e fari full LED, per dare alla vettura una presenza scenica esclusiva. Un aspetto robusto e moderno si riflette anche nell’abitacolo che accoglie un sistema di infotainment con display da 9 pollici chiaro e intuitivo - ad alta definizione - grazie al quale è possibile controllare e gestire le info e le impostazioni della vettura e collegare il proprio smartphone in modalità wireless, per rimanere sempre connessi con il proprio mondo.
La versione protagonista della nostra prova è abbinata alla trazione integrale ALLGRIP SELECT, un vero e proprio marchio di fabbrica di Suzuki. Un vero 4X4 con un sistema molto efficace che, grazie al robusto albero di trasmissione, sfrutta tutta l’esperienza maturata dalla Casa giapponese nelle vetture a trazione integrale.
Grazie al selettore sul tunnel centrale si possono scegliere quattro modalità di guida differenti. "Auto” per l’uso quotidiano, “Snow” per i fondi scivolosi, “Sport” per una guida più dinamica… e infine “Lock”, che ripartisce equamente la coppia tra i due assi. Ideale per guidare su questi tracciati off-road!
Protagonista del nostro test drive è la versione ibrida. Motore turbo benzina da 1.400 con 110 CV e 235 Nm di coppia, abbinato alla tecnologia a 48 Volt che supporta il motore termico con ulteriori 10kW di potenza: una tecnologia concreta che garantisce consumi contenuti e con un’ampia flessibilità di utilizzo, in grado di rispondere alle diverse esigenze di mercato.
Un suv versatile, Vitara, efficiente e attento all’ambiente sempre con un occhio di riguardo - importantissimo - rivolto alla sicurezza e, come da tradizione Suzuki, la sicurezza è sempre di serie. Ci sono veramente tanti sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che monitorano tutto ciò che circonda la vettura, a 360 gradi: dalle altre auto, ai pedoni, ai ciclisti, agli animali. Un esempio: il sistema “Attentofrena” che, grazie a un radar a onde millimetriche e a una telecamera monoculare, migliora l’ampiezza e la profondità dell’area di rilevamento di qualsiasi ostacolo.
Commenti (0)