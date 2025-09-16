Da "La mia Africa" a "La Stangata": i film che hanno reso Redford una celebrità

Era entrato nell'immaginario"e nel cuore di tutti"fin dagli esordi negli anni '60di Michelangelo Iuliano
Da "L'uomo che sussurrava i cavalli" a "Proposta indecente": sono tanti film che hanno reso Robert Redford una celebrità. "Mi ero completamente innamorata di lui", ha detto Meryl Streep dopo aver visto una scena de "La mia Africa". E, come lei, il mondo intero era folgorato dall'attore.
Il regista Sidney Pollack, lo aveva definito "Un principe biondo con un'interiorità molto più cupa". Con lui Robert Redford aveva girato anche "Corvo rosso non avrai il mio scalpo", "Havana", "I tre giorni del condor".
