Dallo yacht della luna di miele alle ville: ecco a quanto ammonta la fortuna immobiliare di Jeff Bezos

L'ultimo capitolo dell'espansione immobiliare di Bezos si è scritto a Miami, su un'isola che rappresenta l'emblema dell'esclusività americana: Indian Creek Island, soprannominata "Billionaire Bunker" per la concentrazione di ultra-ricchi che vi risiedono.



In una serie di acquisizioni avvenute tra il 2023 e il 2024, Bezos ha investito 177 milioni di dollari per acquistare non una, ma tre proprietà separate sull'isola. La strategia è chiara: creare un compound familiare che garantisca massima privacy e sicurezza. L'isola infatti dispone di un servizio di sicurezza privato 24 ore su 24, un campo da golf riservato ai residenti e un accesso controllato che la rende praticamente impenetrabile ai visitatori non autorizzati.



La decisione di trasferirsi stabilmente in Florida e fissare lì la propria residenza ufficiale, annunciata pubblicamente da Bezos sui social, non è solo una questione climatica. Il magnate ha spiegato di voler essere più vicino ai genitori anziani e di condividere con Lauren Sánchez uno stile di vita più rilassato. Ma dietro questa scelta si nascondono anche vantaggi fiscali non indifferenti: la Florida non applica tasse statali sui redditi personali, un risparmio che per qualcuno con le entrate di Bezos si traduce in centinaia di milioni di dollari all'anno. I vicini di casa sull'isola includono nomi come Gisele Bündchen, Ivanka Trump e Tom Brady, creando una sorta di "neighborhood" dei potenti americani.