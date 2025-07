Jeff Bezos e Lauren Sanchez, luna di miele in Sicilia

Dopo la tre giorni di nozze in laguna, Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno salutato i circa 200 ospiti al party finale all'Arsenale di Venezia. Ma non hanno abbandonato l'Italia. I neo sposi son partiti con un elicottero che li ha trasferiti sullo yacht di lui, il Koru (ben 130 metri per un valore di oltre 500 milioni di dollari), sul quale avevano già trascorso le loro vacanze estive nel nostro Paese nel 2024. La coppia ha raggiunto così la Sicilia. Prima meta del loro luna di miele è Taormina.