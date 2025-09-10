Luca de Meo: "Mi sento al posto giusto, riporteremo Kering dove merita"

Sebbene i dettagli del piano strategico verranno resi noti solo nella primavera del 2026, de Meo ha lasciato intendere che le novità non mancheranno. "Ci sarà un cambiamento decisivo, servirà uno sforzo da parte del management, dei dipendenti, dei partner e dei fornitori, ma vi assicuro che questo sforzo sarà ricompensato dai risultati" ha assicurato rivolgendosi agli azionisti. Il manager ha poi sottolineato come il successo passi attraverso una leadership chiara, capace di unire i team attorno a un progetto condiviso.