Nvidia capitalizza 4mila miliardi di dollari: l'impero dei chip vale come 2 volte il Pil italiano

I semiconduttori Nvidia sono ormai ovunque nell'ecosistema digitale moderno. I suoi chip alimentano i data center di cui hanno bisogno aziende come Microsoft, Amazon e Google per far funzionare i loro modelli di AI e servizi cloud. Nvidia ha generato 44,1 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre concluso ad aprile, con un aumento del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



La spesa globale per le infrastrutture AI dovrebbe superare i 200 miliardi di dollari entro il 2028, secondo la società di ricerca International Data Corporation. L'azienda sta inoltre sviluppando nuovi modelli di AI progettati per alimentare robot e veicoli autonomi, e ha annunciato un aggiornamento del suo chip Blackwell chiamato "Blackwell Ultra", che promette di supportare meglio i modelli di AI con capacità di ragionamento più sofisticate.



Inoltre, l'azienda sta espandendo la sua presenza in Europa attraverso alleanze produttive con la francese Mistral e in Italia con Domyn (ex iGenius) di Uljan Sharka, mentre partecipa alla costruzione di giganteschi data center in Arabia Saudita e negli Emirati.