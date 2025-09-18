Luigi Chiapparini, "l'uomo misterioso" che ha gestito il patrimonio di Giorgio Armani

A confermare, con il suo solito stile riservato, la sua scarna biografia è lo stesso Chiapparini al Corriere della Sera. Il 73enne ha spiegato che il rapporto con Armani in qualità di consulente finanziario è nato durante gli anni Novanta ed è proseguito negli ultimi decenni. Il quotidiano ha scoperto qualche dettaglio in più: Chiapparini avrebbe inizialmente lavorato alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, poi sarebbe passato nel 1999 al Credit Suisse, oggi Ubs. Proprio su Ubs, riporta il Corriere, lo stilista aveva diversi conti personali, inclusi quelli in cui ha destinato decine di milioni alle persone più vicine. A gestire i soldi era Chiapparini, uno dei pochi professionisti fuori dal cerchio ristretto di famiglia e collaboratori che ha conquistato la fiducia di re Giorgio.