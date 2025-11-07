Bonus da mille miliardi di dollari per Musk, quando un manager vale quanto 2 milioni di operai

Il voto, che si è tenuto il 6 novembre nella sede di Austin in Texas, non è stato però privo di tensioni e colpi di scena. Tra i contrari si è schierato il fondo sovrano norvegese Norges Bank Investment Management, sesto azionista del gruppo con l'1,12% delle quote, che ha motivato il veto citando "preoccupazioni sulla dimensione totale del compenso, sulla diluizione delle quote ed sulla mancanza di mitigazione del rischio legato alla dipendenza da una sola persona". Anche i consulenti proxy ISS e Glass Lewis si erano schierati con la bocciatura del piano di remunerazione, definendolo eccessivo. Il caso Musk riapre così un dibattito che attraversa da decenni il mondo economico: quanto vale davvero un amministratore delegato? E soprattutto, fino a che punto è giustificabile la crescente forbice tra i compensi dei top manager e gli stipendi dei dipendenti?



