Elon Musk è il primo a raggiungere un patrimonio di 500 miliardi

Negli ultimi mesi sono aumentante, oltre a Tesla, anche le valutazioni xAI e la società di razzi SpaceX
Elon Musk, patron di Tesla, è diventato la prima persona in assoluto a raggiungere un patrimonio netto di oltre 500 miliardi di dollari grazie all'aumento del valore dell'azienda di auto elettriche e delle sue altre attività quest'anno. Il patrimonio netto del magnate della tecnologia ha brevemente raggiunto i 500,1 miliardi di dollari mercoledì pomeriggio, ora di New York, prima di scendere leggermente a poco più di 499 miliardi di dollari nel corso della giornata, secondo quanto riportato da Forbes. Oltre a Tesla, anche le valutazioni xAI e la società di razzi SpaceX sarebbero aumentate negli ultimi mesi.
Tesla ha registrato una crescita del 7,4% nelle consegne globali di veicoli nel terzo trimestre rispetto a un anno fa, in controtendenza rispetto ai forti cali che avevano colpito l'azienda nella prima metà del 2025. Lo riporta il Wall Street Journal. La ripresa delle vendite è stata favorita, in parte, dai clienti statunitensi che hanno accelerato gli acquisti per usufruire del credito federale da 7.500 dollari per i veicoli elettrici, scaduto alla fine di settembre. Tesla ha inoltre registrato un massimo storico nel settore energetico, quasi raddoppiando la capacità di stoccaggio installata rispetto all'anno precedente a 12,5 gigawattora.
