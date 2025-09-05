Logo Tgcom24
Tesla, compenso di mille miliardi per Elon Musk se raggiunge obiettivi

05 Set 2025 - 14:34
Il consiglio di amministrazione di Tesla ha proposto un nuovo pacchetto per il compenso di Elon Musk valutato fino a 1.000 miliardi di dollari se il colosso delle auto elettriche raggiungerà una serie di target nei prossimi 10 anni. Il pagamento maggiore rappresenta una quota del 12% della società se Tesla raggiungerà gli 8.500 miliardi di dollari di capitalizzazione. "Fidelizzare e incentivare Elon è fondamentale affinché Tesla diventi la società di maggiore valore della storia", ha detto la presidente di Tesla Robin Denholm. 

