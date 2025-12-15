Dalla città all'off-road: Ford Ranger è il pick-up che porta la famiglia ovunque

Spazio per cinque persone, circa 45 40 km in elettrico per gli spostamenti urbani e un DNA da vero "fuoristrada" per affrontare ogni situazione senza compromessi
Versatilità, sicurezza, comfort e libertà totale: sono questi gli ingredienti che trasformano il Ranger nella scelta ideale per la famiglia dinamica e sportiva che vuole muoversi in città senza rinunciare alla possibilità di raggiungere i luoghi più remoti. Oggi il pick-up più venduto in Europa è disponibile anche in versione omologata M1, quindi classificata come autovettura a tutti gli effetti, con la praticità della doppia cabina e un livello di comfort che non ha nulla da invidiare alle migliori SUV premium. Una soluzione pensata per chi vive ogni giornata come un'avventura, fra scuola, lavoro, sport, weekend all'aria aperta e viaggi verso mete dove le normali auto non arrivano.
L'omologazione M1 identifica i veicoli destinati al trasporto di persone: significa che il Ranger entra ufficialmente nella categoria delle automobili, con tutti i vantaggi pratici e normativi che ne derivano. Per ottenere l'omologazione è previsto il montaggio dell'Hard-Top, elemento fondamentale ai fini della conformità ai regolamenti e al Codice della Strada. Può essere ordinato direttamente come optional su veicolo nuovo, oppure installato successivamente su modelli in stock o già immatricolati tramite i canali ufficiali Ford. L'Hard-Top, una volta applicato, non può essere rimosso, proprio perché parte integrante della configurazione omologata.
Le versioni del Ranger sulle quali è possibile richiedere l'omologazione M1 sono:
• XLT Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV
• Wildtrak Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV
• Platinum Doppia Cabina - 3.0 Diesel 240 CV Automatico
Un ventaglio di scelte che permette di abbinare lo stile preferito al tipo di motorizzazione più adatta alla propria vita quotidiana.
Il Ranger è pensato per accogliere cinque passeggeri in un abitacolo spazioso, con sedute comode e punti di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini. L'esperienza unica di viaggio è arricchita dalla dotazione tecnologica: touchscreen verticale da 12" con SYNC 4, quadro strumenti digitale, ricarica wireless e avanzati sistemi di sicurezza ADAS. Il comfort è da vettura premium: materiali curati, ergonomia e silenziosità migliorata grazie alle tecnologie di controllo del rumore.
Nelle versioni Plug-in Hybrid, il Ranger offre circa 45 km di autonomia elettrica: più che sufficienti per la maggior parte degli spostamenti quotidiani urbani. Si entra nelle ZTL, si viaggia a zero emissioni e si riducono i consumi, mantenendo però tutta la potenza a disposizione quando serve. Il motore 2.3 EcoBoost abbinato all'elettrico eroga 281 CV e un'impressionante coppia di 697 Nm, la più alta mai registrata su un Ranger.
Il Ranger eredita tutta la robustezza che da dieci anni lo rende il pick-up più venduto in Europa. Con la trazione e-4WD, il riduttore a doppia gamma e il Terrain Management System con modalità dedicate ( Normal, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Eco, Tow/Haul), affrontare percorsi impegnativi è semplice e sicuro grazie all'altezza di guida, al telaio rinforzato, a sospensioni dedicate, a una capacità di traino fino a 3.500 kg e a un cassone ampio dove trovano posto bici, attrezzatura sportiva, zaini, tavole e tutto ciò che serve per il weekend. Con l'Hard-Top, inoltre, il volume di carico diventa ancora più sfruttabile e completamente protetto dalle intemperie.
La tecnologia Pro Power Onboard (disponibile su alcune versioni PHEV) trasforma il Ranger in una vera stazione di energia mobile: perfetta per alimentare frigoriferi portatili, attrezzature da campeggio, compressori, utensili o illuminazione da outdoor. Un plus che apre scenari nuovi a chi vive la natura in modo attivo.
Con l'omologazione M1, Ranger cambia pelle: non più solo un mezzo da lavoro, ma un veicolo premium capace di unire comfort, tecnologia, sicurezza e versatilità totale. In città si comporta come una moderna auto elettrificata; nel weekend diventa un compagno di avventure imbattibile; nei viaggi più lunghi trasmette solidità e spazio come pochi altri. Per la famiglia sportiva e dinamica che cerca qualcosa in più di una semplice vettura, il Ranger è una scelta senza compromessi.