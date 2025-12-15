Logo Tgcom24
AVVENTURA SENZA LIMITI

Dalla città all'off-road: Ford Ranger è il pick-up che porta la famiglia ovunque

Spazio per cinque persone, circa 45 40 km in elettrico per gli spostamenti urbani e un DNA da vero "fuoristrada" per affrontare ogni situazione senza compromessi

contenuto sponsorizzato
© Ford Ranger

© Ford Ranger

Versatilità, sicurezza, comfort e libertà totale: sono questi gli ingredienti che trasformano il Ranger nella scelta ideale per la famiglia dinamica e sportiva che vuole muoversi in città senza rinunciare alla possibilità di raggiungere i luoghi più remoti. Oggi il pick-up più venduto in Europa è disponibile anche in versione omologata M1, quindi classificata come autovettura a tutti gli effetti, con la praticità della doppia cabina e un livello di comfort che non ha nulla da invidiare alle migliori SUV premium. Una soluzione pensata per chi vive ogni giornata come un'avventura, fra scuola, lavoro, sport, weekend all'aria aperta e viaggi verso mete dove le normali auto non arrivano.

Che cos'è l'omologazione M1 e quali versioni la prevedono

  L'omologazione M1 identifica i veicoli destinati al trasporto di persone: significa che il Ranger entra ufficialmente nella categoria delle automobili, con tutti i vantaggi pratici e normativi che ne derivano. Per ottenere l'omologazione è previsto il montaggio dell'Hard-Top, elemento fondamentale ai fini della conformità ai regolamenti e al Codice della Strada. Può essere ordinato direttamente come optional su veicolo nuovo, oppure installato successivamente su modelli in stock o già immatricolati tramite i canali ufficiali Ford. L'Hard-Top, una volta applicato, non può essere rimosso, proprio perché parte integrante della configurazione omologata.

Le versioni del Ranger sulle quali è possibile richiedere l'omologazione M1 sono:

XLT Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV

Wildtrak Doppia Cabina - 2.3 Plug-In Hybrid 281 CV

Platinum Doppia Cabina - 3.0 Diesel 240 CV Automatico

Un ventaglio di scelte che permette di abbinare lo stile preferito al tipo di motorizzazione più adatta alla propria vita quotidiana.

La comodità di un'auto di famiglia, la forza di un pick-up

  Il Ranger è pensato per accogliere cinque passeggeri in un abitacolo spazioso, con sedute comode e punti di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini. L'esperienza unica di viaggio è arricchita dalla dotazione tecnologica: touchscreen verticale da 12" con SYNC 4, quadro strumenti digitale, ricarica wireless e avanzati sistemi di sicurezza ADAS. Il comfort è da vettura premium: materiali curati, ergonomia e silenziosità migliorata grazie alle tecnologie di controllo del rumore.

La magia della guida elettrica in città

  Nelle versioni Plug-in Hybrid, il Ranger offre circa 45 km di autonomia elettrica: più che sufficienti per la maggior parte degli spostamenti quotidiani urbani. Si entra nelle ZTL, si viaggia a zero emissioni e si riducono i consumi, mantenendo però tutta la potenza a disposizione quando serve. Il motore 2.3 EcoBoost abbinato all'elettrico eroga 281 CV e un'impressionante coppia di 697 Nm, la più alta mai registrata su un Ranger.

Pronto per l'avventura: off-road vero, senza compromessi

  Il Ranger eredita tutta la robustezza che da dieci anni lo rende il pick-up più venduto in Europa. Con la trazione e-4WD, il riduttore a doppia gamma e il Terrain Management System con modalità dedicate ( Normal, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Eco, Tow/Haul), affrontare percorsi impegnativi è semplice e sicuro grazie all'altezza di guida, al telaio rinforzato, a sospensioni dedicate, a una capacità di traino fino a 3.500 kg e a un cassone ampio dove trovano posto bici, attrezzatura sportiva, zaini, tavole e tutto ciò che serve per il weekend. Con l'Hard-Top, inoltre, il volume di carico diventa ancora più sfruttabile e completamente protetto dalle intemperie.

Pro Power Onboard: l'energia diventa un alleato per il tempo libero

  La tecnologia Pro Power Onboard (disponibile su alcune versioni PHEV) trasforma il Ranger in una vera stazione di energia mobile: perfetta per alimentare frigoriferi portatili, attrezzature da campeggio, compressori, utensili o illuminazione da outdoor. Un plus che apre scenari nuovi a chi vive la natura in modo attivo.

Il pick-up che diventa l'auto giusta per tutta la famiglia

  Con l'omologazione M1, Ranger cambia pelle: non più solo un mezzo da lavoro, ma un veicolo premium capace di unire comfort, tecnologia, sicurezza e versatilità totale. In città si comporta come una moderna auto elettrificata; nel weekend diventa un compagno di avventure imbattibile; nei viaggi più lunghi trasmette solidità e spazio come pochi altri. Per la famiglia sportiva e dinamica che cerca qualcosa in più di una semplice vettura, il Ranger è una scelta senza compromessi.

ford
I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Ford