Dalla città all'off-road: Ford Ranger è il pick-up che porta la famiglia ovunque

Versatilità, sicurezza, comfort e libertà totale: sono questi gli ingredienti che trasformano il Ranger nella scelta ideale per la famiglia dinamica e sportiva che vuole muoversi in città senza rinunciare alla possibilità di raggiungere i luoghi più remoti. Oggi il pick-up più venduto in Europa è disponibile anche in versione omologata M1, quindi classificata come autovettura a tutti gli effetti, con la praticità della doppia cabina e un livello di comfort che non ha nulla da invidiare alle migliori SUV premium. Una soluzione pensata per chi vive ogni giornata come un'avventura, fra scuola, lavoro, sport, weekend all'aria aperta e viaggi verso mete dove le normali auto non arrivano.