Kodak a rischio chiusura dopo un secolo e mezzo di successi: colpa del digitale (e dei debiti)

La storia di Kodak - nome completo, Eastman Kodak Company - comincia nel 1880, a Rochester, nello Stato di New York: a fondarla George Eastman, che brevetta la prima macchina fotografica portatile della storia. La prima fu venduta nel 1888, anche se l'attività vera e propria di produzione comincia nel 1892. Da allora, l'azienda ha depositato un numero enorme di brevetti: ad oggi sono 79mila. Un patrimonio che ha permesso alla società di presidiare il mercato delle pellicole fotografiche nonché della produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa. Tra le invenzioni, la pellicola 126 Instamatic del 1963, realizzata per semplificare il processo di caricamento e scaricamento delle pellicole nelle fotocamere. Negli anni Settanta, la Kodak lancia le Kodak Instant, pellicole autosviluppanti che a differenza della Polaroid erano rettangolari: l'immagine sulla superficie misurava infatti 9x6,8 cm. Una creazione che porta Kodak ad affrontare un'estenuante battaglia legale sui brevetti con Polaroid Corporation: la causa, lunga 14 anni, termina con una sconfitta per l'azienda di Rochester e il conseguente abbandono del business delle Instant camera nel 1986.