Cina, la tedesca Dma chiede la procedura di bancarotta per Evergrande

Ansa

Il gruppo di consulenza tedesco Dma ha chiesto ufficialmente la procedura di bancarotta per la cinese Evergrande. La società indipendente di servizi per il mercato, in una nota, evidenzia come il colosso cinese abbia lasciato trascorrere 30 giorni dal mancato pagamento di due emissioni obbligazionarie scadute a fine settembre.