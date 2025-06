"Il grande pennello" dello storico spot torna in città grazie all'intelligenza artificiale

La campagna, realizzata dall'agenzia creativa torinese Ribelli, attualizza l'iconico spot che quest'anno compie quarantadue anni. Andato in onda per la prima volta nel 1982, è una delle pubblicità più iconiche degli anni Ottanta, ideato da Ignazio Colnaghi - autore anche di "Ava come lava" e del pulcino Calimero - e interpretato dal caratterista Enzo De Toma. "Quando ho ricevuto la proposta grafica dell'uomo in bicicletta tra i grattacieli moderni ho immediatamente percepito la forza comunicativa e l'attualità di questa immagine, così radicata nella memoria collettiva degli italiani", spiega a "La Stampa" l'amministratrice delegata Eleonora Calavalle.