I pro-Trump faticano a fare l'amore, nemmeno le app di dating li salvano: "Giudicati per le nostre idee"

Housley non è un caso isolato. Molte giovani donne conservatrici raccontano di avere ideali tradizionali ma di non riuscire a trovare uomini coerenti con quei valori. "Pensavo che nella politica conservatrice ci fossero uomini più virili e decisi", spiega ancora Housley, "ma molti non sono così maschili come speravo". Taylor Hathorn, 33 anni, contractor della difesa, ha avuto oltre cinquanta appuntamenti negli ultimi sei anni senza trovare l'uomo giusto: "Evito Tinder, troppo superficiale. Cerco qualcuno che vada in chiesa e condivida la mia visione della vita". Le loro storie mostrano come la ricerca dell'amore, nel mondo MAGA, sia spesso legata a un ideale religioso e patriottico, difficile da ritrovare in un ambiente urbano e progressista come quello di Washington.