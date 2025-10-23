Affitti in Italia, il governo ritocca la cedolare secca: cosa cambia per brevi e lunghi

La nuova norma mira a colpire i soggetti che gestiscono più immobili in modalità turistica, ritenuti vicini a un’attività imprenditoriale mascherata da gestione privata. La stretta si applica esclusivamente agli affitti brevi, lasciando inalterata la disciplina per le locazioni transitorie o a lungo termine.

Un ulteriore elemento di novità è l'obbligo per i locatori di indicare espressamente nella dichiarazione dei redditi quale immobile è soggetto alla tassazione agevolata al 21%, e quali rientrano nell’aliquota più elevata. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica della manovra, circa il 90% degli immobili affittati con cedolare secca per locazioni brevi continuerà a passare tramite piattaforme online, anche con l’aliquota al 26%. Il governo prevede un gettito fiscale annuo aggiuntivo di circa 102,4 milioni di euro a partire dal 2028.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il portale Airbnb ha espresso preoccupazione: "Imporre ulteriori oneri fiscali solo online renderebbe la situazione ancora più difficile per la classe media". Forza Italia e altri partiti di maggioranza hanno espresso riserve, ma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha ribadito che "la crescita degli affitti brevi ha reso più difficile trovare casa, soprattutto nelle grandi città", giustificando così l'intervento fiscale.