Manovra al via: dall'Irpef ai bonus per la casa, le principali misure della bozza

Mentre si limano le ultime misure, iniziano a circolare le prime bozze della legge di Bilancio, gelosamente custodite da Mef e Ragioneria fin quasi all'ultimo minuto utile. E prende forma un testo meno snello di come ci si aspettava, anche perché tra le pieghe dei 137 articoli spuntano delle novità, piccole e grandi, dall'intervento sulle tasse per gli affitti brevi alla definizione dei Lep, premessa per tentare di chiudere anche la riforma dell'Autonomia differenziata. E c'è una primissima versione di quel pacchetto di interventi che disegna il "contributo" da parte di banche e assicurazioni alla Manovra.