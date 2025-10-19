Manovra 2026, sale a 10 euro la soglia esentasse per i buoni pasto elettronici: ecco perché penalizzati i cartacei

La differenza di trattamento tra buoni elettronici e cartacei non è una novità. Già nel 2020, la normativa aveva previsto un abbassamento della soglia per i cartacei da 5,29 a 4 euro, mentre quella per gli elettronici era salita da 7 a 8 euro. La scelta politica è legata principalmente a motivazioni tecniche e fiscali.

I buoni elettronici garantiscono una maggior tracciabilità delle operazioni, rendendo più difficile l'utilizzo improprio e più facile la verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, riducono i costi di stampa, distribuzione e gestione, con benefici per le aziende emettitrici e per gli esercenti convenzionati. Infine, il formato digitale si adatta meglio all'evoluzione dei sistemi di pagamento e ai controlli sulle spese deducibili.