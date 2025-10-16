L’energia delle idee, Eni a Maker Faire Rome 2025 racconta il futuro dell’innovazione

Il Gazometro di Roma Ostiense, che anche quest’anno ospita Maker Faire Rome, rappresenta un simbolo del legame tra memoria industriale e innovazione contemporanea. Qui Eni ha avviato da anni un grande progetto di rigenerazione urbana e di innovazione industriale. Un’area che, da sito storico della produzione di gas, si è trasformata in laboratorio di idee e centro di ricerca grazie a iniziative come ROAD (Rome Advanced District), Joule, la scuola per l’impresa del gruppo ed Eni2050Lab, tecnopolo e spazio espositivo.