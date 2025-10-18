Manovra, Meloni: "Usate al meglio le poche risorse disponibili"

"Siamo riusciti a utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione e il risultato mi pare soddisfacente. Immagino che quando il ministro Giancarlo Giorgetti ha parlato di 'miracolo', si riferisse a questo e non al fatto che non ci fosse un accordo di maggioranza sull'impianto della Manovra". Lo ha affermato Giorgia Meloni dopo il via libera da parte del Consiglio dei ministri alla Legge di Bilancio. "Questa è la quarta Manovra che facciamo in tre anni, e si inserisce nel solco di quelle precedenti. C'è una condivisione di fondo sui grandi temi, che abbiamo confermato", ha aggiunto il premier.